В четверг в центре Мерсрагса состоится марш протеста за сохранение школ. Об этом сообщила организатор акции Инесе Лагздиня.

Шествие пройдет от центра Мерсрагса до Мерсрагского детсада — единственного образовательного учреждения, которое по воле местных властей еще не попало под реорганизацию.

"Хотя вопрос о реорганизации Мерсрагской средней школы в начальную школу снят с повестки дня сегодняшнего заседания Талсинской краевой думы, этот вопрос не исчезнет из повестки дня, он будет решен на заседании думы в феврале и марте", — подчеркнула активистка.

Во время пандемии Covid-19 в Мерсрагс и его окрестности переехало много

семей с детьми, выбор которых в пользу Мерсрагса был обусловлен именно тем, что дети смогут получить здесь среднее образование.

"Они сбежали из Риги, где детям приходилось учиться в больших классах, и теперь они будут лишены возможности учиться в местной средней школе", — говорит Лагздиня, добавляя, что дети поселков Кульциемс и Кипати стали заложниками ситуации.

Организатор акции протеста также обращает внимание на то, что Талсинский

край для перевозки школьников использует только общественный транспорт, который часто бывает переполнен и поэтому небезопасен.

Как уже сообщалось, сегодня Талсинская краевая дума должна принять решение о ликвидации Колкской и Вирбской начальных школ, а также реорганизации Пуньской основной школы и Либагской начальной школы.

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