Служба государственной безопасности (СГБ) анализирует информацию о деловых связях потенциального инвестора Андрейсалы Мохамеда Али Алаббара в Беларуси и Чечне, выяснило агентство LETA.

Как ранее писал портал Delfi, по данным литовской газеты Verslo Žinios, несмотря на поддержку диктатором страны Александром Лукашенко российского вторжения в Украину, компания, которую представляет Али Алаббар, продолжает реализовывать огромный проект North Waterfront в Минске.

Также агентство LETA убедилось, что в начале 2021 года, по данным grozny.tv (Чеченская государственная телерадиокомпания), Али Алаббар в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) встречался с прокремлевским лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Тогда Алаббар заявил, что давно ждал встречи с чеченским лидером, и назвал его своим братом. Он также сообщил о своем желании посетить Чечню вместе с семьей. Инвестор заявил, что деловые контакты с Чечней строятся, прежде всего, на дружбе с Кадыровым.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что учреждению известно об этой встрече, и оно продолжает оценку в соответствии со своей компетенцией, а потому от дальнейших комментариев воздерживается.

Как заявили в Рижской думе после публикации о деловых связях инвестора в Беларуси, на данный момент у самоуправления нет информации о том, что данный инвестор находится в санкционном списке или выражал поддержку войне, развязанной Россией в Украине, где белорусский режим является активным сторонником России. Однако, если такие факты станут известны, самоуправление оставляет за собой право в одностороннем порядке выйти из меморандума о сотрудничестве.

10 января мэр Риги Вилнис Кирсис и руководитель компании-девелопера недвижимости Eagle Hills, предприниматель из ОАЭ Али Алаббар подписали меморандум о сотрудничестве, в котором речь идет о развитии территории столичного района Андрейсала. Планируется, что в течение 15 лет в проекты развития будет вложено более трех миллиардов евро.

Инициатива подписания меморандума исходила от инвестора, и Рижская дума откликнулась на нее, соблюдая общий принцип о том, что для города очень важно привлекать инвестиции.

Как сообщили в Рижской думе, Eagle Hills — это частная инвестиционно-девелоперская компания со штаб-квартирой в Абу-Даби, которая специализируется на развитии новых городских центров на быстрорастущих международных рынках. В настоящее время компания развивает проекты в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Египте, Иордании, Марокко, Эфиопии, Сербии, Албании и Хорватии.

Как сообщил представитель девелопера Андрейсалы Riga Port City Юрис Петерсонс, компания привлекла стратегического инвестора Eagle Hills с целью развития всей территории Андрейсалы и Андрейосты в ближайшие десятилетия.

Riga Port City опосредованно в равных долях принадлежит компании SIA Regma 100, связанной с семьей депутата Сейма Айнара Шлесерса, и компании SIA Inpo 21, связанной с семьей экс-политика Андриса Шкеле.

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