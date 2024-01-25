На собрании акционеров AS Pasažieru vilciens был утвержден временный состав правления компании, сообщает пресс-служба Министерства сообщения.

Председателем правления AO Pasažieru vilciens избран заместитель председателя AS Sakret Holdings Артис Гринбергс, а членами правления избраны директор авиационного департамента Минсообщения Артурс Кокарс и предприниматель Микус Озолс.

Совет будет выполнять свои полномочия до тех пор, пока на открытом конкурсе не будут выбраны новые члены правления компании. В ближайшее время министерство планирует объявить конкурс на должности членов совета директоров PV.

В министерстве сообщают, что Артис Гринбергc занимает должность заместителя председателя правления аналитического центра Certus. До этого он работал советником министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации, советником по экономическим вопросам министра экономики, а также занимал другие должности.

Гринбергc имеет степень магистра в области управленческих наук, полученную на факультете управления бизнесом и экономики Латвийского университета. В настоящее время он учится в докторантуре по программе управления бизнесом в Банковской высшей школе.

Артурс Кокарс имеет многолетний опыт работы в сфере авиации. Также он был членом правления Латвийской авиационной ассоциации и советником председателя правления аэропорта "Рига". Кокарс также являлся председателем правления VAS "Latvijas gaisas satiksme" и SIA "Ventspils Lidosta".

Кокарс имеет степень магистра социальных наук Рижской юридической высшей школы, а также степень профессионального магистра управления бизнесом Вентспилсского университета.

Микус Озолс до 2022 года был исполнительным директором и председателем правления SIA "Telia Latvija". Он работал в советах Латвийской ассоциации информации и коммуникаций, Латвийской ассоциации телекоммуникаций и Латвийской интернет-ассоциации.

Озолам получил степень магистра делового администрирования в Швейцарской бизнес-школе SBS, степень профессионального магистра финансов в Банковской высшей школе и степень магистра социальных наук в экономике в ЛУ.

Как сообщалось, 24 января, правление АО Pasažieru vilciens объявило о своей отставке.

Нынешний председатель правления PV Сандис Штейнс в заявлении об отставке отметил, что ответственность за решение кризиса новых электропоездов выходит за рамки полномочий правления PV. Он подчеркнул запущенность железнодорожной инфраструктуры — электросети, пути и станционные платформы, которые до сих пор не приспособлены к использованию новых электропоездов. Также Штейнс указал на неработающую систему оповещения пассажиров на станциях и на платформах.

В правление Pasažieru vilciens помимо Штейнса также входили Инта Лиепа и Имантс Паэглитис.

Между тем министр сообщения Каспарс Бришкенс поручил организовать полномасштабный внешний аудит для оценки процесса закупок новых пассажирских электропоездов Škoda Vagonka. Министр хочет оценить подготовку технического задания, приемку поездов, начало эксплуатации и ответственность задействованных лиц.

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