В прошлом году Государственная служба леса выдала сертификаты на хозяйственную деятельность в лесах на площади 129 600 га, что на 30% меньше, чем в 2022-м, когда было освоено 185 188 га лесов, сообщает агентство LETA.

Госслужба леса констатируют, что по сравнению с предыдущими годами количество, в Латвии в 2023-м значительно сократились площадь и объем вырубок леса. При этом увеличилось количество санитарных заключений службы, что можно объяснить активными действиями по борьбе с еловым восьмизубым короедом.

Суммарно за 2023 год было выдано 89 062 сертификата на вырубку леса, что на 32% меньше, чем в 2022 году. При этом ликвидный запас в 2023-м составил 15,5 млн кубометров, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

Санитарное заключение службы получила 7021 вырубка, что на 64,7% больше, чем в 2022 году, а общая площадь вырубок составила 8473 га, что на 2,5 больше, чем годом ранее. Общий запас санитарных рубок в прошлом году был 1,97 миллиона кубометров, что в три раза больше, чем в 2022 году.

В своб очередь разрешения на вырубку выданы на 10 321 сплошную вырубку общей площадью 8 473 га и запасом 2,191 млн кубометров. По сравнению с 2022 годом количество выданных разрешений на вырубку сократилось в среднем на 11,8%, площадь уменьшилась на 11%, запасы уменьшились на 8,1%.

Госслужба леса — государственное административное учреждение, осуществляющее надзор за соблюдением нормативных актов по лесоустройству, охоте и охране природы, а также за защитой леса. Служба ведет Государственный реестр лесов - о хозяйственной деятельности, охотничьих и промысловых животных.

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