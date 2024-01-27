С 1 января в Латвии заработала новая система уборки окурков. Теперь за их сбор и утилизацию будут отвечать не коммунальные службы, а производители сигарет, сообщает Rus.LSM.lv.

Почти каждый третий курильщик в Латвии выбрасывает окурки не в урны, а куда попало. За год накапливается 188 тонн. Поэтому с этого года в Латвии введена новая система ответственности производителей сигарет за окурки. За работой системы следит Госслужба окружающей среды.

"Эта новая система относится именно к окуркам — а точнее, к фильтрам от сигарет, которые содержат частицы микропластика. Попадая в пищу, они угрожают здоровью людей, животных и окружающей среде", — говорит директор департамента по утилизации отходов Госслужбы среды Атис Трейс.

"Сейчас для жителей ничего не меняется. За свой товар отвечает производитель. Вместе с самоуправлениями производитель должен будет организовывать в общественных местах уборку окурков", — пояснил он.

Специальных мусорников для этого пока еще не установили, но идея такая же, как и с урнами, которые стоят по всей Латвии — с отделением для окурков.

В ближайшие два месяца фирма Latvijas zaļais punkts, которая отвечает за реализацию новой системы, бесплатно установит 172 новых контейнера. Договоры со всеми самоуправлениями Латвии уже заключены.

Директор Latvijas zaļais punkts Каспарс Закулис признает, что отдельно окурки пока не сортируют, но их призывают выбрасывать в специальные контейнеры: "Статистика показывает, что в Латвии продается примерно 2,1 млрд сигарет. Это столько же окурков. Есть исследования, которые показывают, что в общественных местах выкуривается 38%".

Импортерам табачных изделий в Латвии нововведение обойдется в 700 тысяч евро в год. Туда входит сбор и утилизация окурков, установка контейнеров, возмещение расходов самоуправлениям, информационные кампании для жителей и размещение информации об урнах на веб-сайтах табачных компаний.

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