Соединенные Штаты Америки изменились, политика там тала поляризованной — если в 70-80-е годы нужно было искать различия между демократами и республиканцами, то сейчас сложно сказать, что у них общего, заявил в передаче TV24 Globuss министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

"С точки зрения Латвии, США — наш главный стратегический партнер, и Латвия будет сотрудничать с любым президентом США. Если говорить конкретно о Дональде Трампе, то спекулировать тут можно по-всякому. Он уже однажды был президентом США, и за время его президентства возросло военное присутствие США в Латвии, странах Балтии и Польше. Одно дело — суждения комментаторов и совсем другое — то, что я помню и видел своими глазами", — сказал министр.

Надо также учесть тот факт, что Трамп баллотируется под лозунгом возвращения Соединенным Штатам былого могущества. Величие США связано с их экономикой и военной мощью, поэтому сомнительно, что кто-либо из кандидатов в президенты заинтересован в ослаблении США в экономическом или военном отношении, уверен Кариньш.

"Я думаю, что большим вопросом, который заставляет людей чувствовать себя неудобно, являются конкретные заявления Трампа о НАТО, об Украине и о России. Он и во время своего президентства подчеркивал, что Европа тоже должна платить за свою безопасность. На самом деле он говорит то же самое, что сказал Джо Байден, то же самое, что до него говорил Барак Обама. Все они говорили: пожалуйста, инвестируйте в безопасность! Только Трамп ставит вопрос ребром и говорит: если вы не будете платить, то я не приду!" — заявил министр иностранных дел.

Латвия увеличила вложения в безопасность, и они уже превышают 2% валового внутреннего продукта. "Оговорка НАТО о безопасности заключается в том, что безопасность начинается сначала в каждой стране, а затем уже приходит сосед. Наша задача — продолжать заботиться о себе и, конечно, аргументировать и говорить так, чтобы и другие тоже [инвестировали в оборону]".

По мнению Кариньша, проблемой для Латвии является не исход президентских выборов в США, а окончание войны на Украине, когда может измениться отношение к финансированию обороны и к России. Тогда придется говорить о сохранении бдительности как Европе, так и НАТО и о продолжении политики сдерживания России, потому что она останется государством-агрессором.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram