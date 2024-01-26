1 февраля вступает в силу новое расписание поездов в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens.

PV отмечает, что именно на этих линиях количество рейсов увеличилось больше всего с момента запуска новых электропоездов.

Изменения введены, чтобы избежать неудобств для пассажиров, связанных с возможными задержками, пока чешская компания Škoda Vagonka устраняет дефекты в новых электропоездах.

Расписание на десять дней, опубликованное на сайте PV Vivi и в мобильном приложении Vivi Latvija, уже включает указанные изменения.

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