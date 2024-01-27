В связи с давлением нелегальной миграции установленный усиленный режим работы системы охраны границы на границе с Беларусью 11 февраля продлен не будет. Работа пограничного пункта “Силене” возобновлена не будет, сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Из-за потока нелегальных мигрантов до 10 февраля 2024 года на ряде административных территорий в приграничном с Беларусью районе действует усиленный режим работы системы охраны границы, который в августе прошлого года сменил установленный правительством в августе 2021 года и неоднократно продленный режим чрезвычайной ситуации.

Также, учитывая давление нелегальной иммиграции, осуществляемое Беларусью, правительство в середине сентября 2023 года решило приостановить работу пограничного пункта в Силене.

В проекте документа МВД обращает внимание правительства на то, что реализуются комплексные меры по предотвращению незаконного пересечения границы, однако в последнее время число таких случаев снизилось, а потому усиленный режим работы системы погранохраны продолжен не будет.

При этом в министерстве отмечают, что начатая Россией и открыто поддерживаемая Белоруссией война против Украины оценивается как дополнительный фактор риска и нельзя исключить повторных попыток Белоруссии дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией. В том числе в этом аспекте важно учитывать опыт Финляндии в связи с вопросом о закрытии финско-российской границы.

В МВД отмечают, что важно принять меры предосторожности с тем, чтобы государство могло предпринимать эффективные действия с целью недопущения вреда. Исходя из этого, МВД подготовил проект постановления правительства, предусматривающий не возобновлять с 11 февраля работу пункта пересечения границы в Силене.

При этом госсекретарь МИД Димитрий Трофимов заверил агентство LETA, что в случае резкого изменения ситуации усиленный режим работы системы погранохраны будет немедленно восстановлен.

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