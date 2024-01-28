Министерство внутренних дел отозвало ранее не поддержанные Юридической комиссией Сейма предложения о внесении изменений в Закон о дорожном движении, в которых предлагалось ввести возможность временного лишения водительских прав за превышение скорости на 30 километров в час и более.

Если отозванные предложения останутся на столе законопроекта, то, согласно обычной практике, они не могут быть вынесены на голосование на заседании Сейма, но будут разрешены дебаты, уточняет агентство LETA.

Одно из отозванных предложений МВД предусматривало, что в случае превышения разрешенной скорости движения на 31-40 км/ч мопедами, мотоциклами, трициклами, квадрициклами, легковыми и грузовыми автомобилями (массой до 7,5 тонн) водитель транспортного средства штрафовался на 80 евро, а также мог быть временно лишен водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

За несколько дней на портале общественной инициативы Manabalss.lv были собраны тысячи подписей против этого предложения МВД, позволяющего лишать права за превышение скорости движения более чем на 30 км/ч.

Режиссер и ведущий телепередачи Zebra Паулс Тимротс, которого в декабре пригласили на заседание Юридической комиссии Сейма, заявил, что на портале Manabalss.lv тысячи людей показали, что им не нравится это предложение. По его мнению, после установки камер контроля скорости водители стали чаще соблюдать правила дорожного движения и количество аварий на этих участках существенно снизилось.

Тимротс предположил, что предложение о временном лишении водительских прав полностью разрушит систему штрафных баллов, которая была разработана для выявления нарушителей. Вместо этого эксперт призвал увеличить количество полицейских на дорогах.

Член Юридической комиссии Вилис Криштопанс также раскритиковал предложение МВД. По его мнению, водители могут случайно пропустить знаки ограничения скорости и в результате потерять свои права, что для некоторых профессий будет означать и потерю работы.

В настоящее время Законом о дорожном движении предусмотрено лишение водительских прав в случае превышения разрешенной скорости на 51-60 км/ч.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram