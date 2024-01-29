В начале января этого года общие долги по налогам в Латвии, включая актуальные, приостановленные долги и отсрочки погашения, составили 862,329 млн евро, что на 0,4% больше, чем месяцем ранее, но на 1,6% меньше, чем в начале прошлого года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД, VID).

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 января 2024 года составили 398,316 млн евро, что аналогично началу декабря; долги перед бюджетами самоуправлений составили 288,026 млн евро, что на 0,4% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования достигли 175,987 млн евро, что больше на 2,5%.

Актуальные долги, по которые начисляются штрафные проценты, на 1 января этого года составили 63,2% от общей суммы долгов, или 545,301 млн евро.

Кроме того, по данным VID, не подлежащими взысканию на 1 января этого года были признаны долги на сумму 2,362 млн евро — они образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию в соответствии с нормативными актами в начале января были признаны долги на сумму 542,938 млн евро, в том числе подлежащими к реальному взысканию признаны долги на сумму 256,329 млн евро, а не подлежащими к реальному взысканию — 286,609 млн евро. По долгам на общую сумму 286,599 млн евро, признанным не подлежащими к реальному взысканию, у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а по долгам в размере 9400 евро истек срок давности взыскания.

Продление срока погашения на 1 января этого года было предоставлено по долгам в общем размере 94,02 млн евро, что на 33,4% меньше, чем в начале прошлого года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало января составила 223,009 млн евро — эту сумму составили долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года в Латвии общие долги по налогам составили 876,776 млн евро.

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