В прошлом году автобусными рейсами Ecolines Москва-Рига в Латвию пытались проникнуть враждебно настроенные к нашему государству лица. Их планы не осуществились, поскольку эти люди были остановлены уже на границе, сообщает программа 360TV Ziņneši со ссылкой на начальника пункта пересечения границы в Терехово.

Госпогранохрана, Служба государственной безопасности (СГБ) и перевозчик Ecolines тесно сотрудничают в целях выявления потенциально рискованных пассажиров. В прошлом году на пункте пересечения границы в Терехово в Латвию "завернули" 1237 граждан третьих стран, и четверть из них — из-за угрозы национальной безопасности. Некоторые из них пытались попасть в Латвию на автобусе, и в основном это были граждане РФ и Беларуси.

"Внутренняя безопасность — очень актуальный вопрос. Гражданам третьих стран, которых считают угрозой национальной безопасности, запрещают въезд. В прошлом году таких лиц было около 300. В этом году пока таких случаев не зафиксировано", — рассказал программе начальник Тереховского КПП Алексей Какаулин.

Среди этих людей не было переодетых в гражданскую одежду боевиков, наемников. Каковы же в таком случае эти потенциальные риски национальной безопасности? В Службе госбезопасности этот вопрос комментировать не стали, а Какаулин отметил, что эти люди не обязательно мужчины.

"Есть и женщины. Возраст от 18 до 50 лет. Есть случаи, когда и 60-летним отказывали во въезде, видя угрозу национальной безопасности", — говорит он.

Государственная пограничная охрана считает свое сотрудничество с Ecolines успешным. Информация о подозрительных лицах поступает заранее, в автобусах Москва-Рига проверяют каждого пассажира и его багаж.

"Пограничник берет у каждого человека документ, проводит собеседование и профилирование. Если есть подозрения, что человек что-то скрывает или пытается ввести в заблуждение относительно цели поездки, значит, есть основания для углубленной проверки", — рассказал начальник КПП.

Если автобусные рейсы в Россию и обратно связаны с рисками, то почему они вообще разрешены? В Автотранспортной дирекции рассказали, что этот вопрос обсуждался с экспертами Министерства сообщения.

"Вывод таков: именно регулярные перевозки лучше контролируются и менее рискованны с точки зрения безопасности по сравнению с нерегулярными перевозками. Следует учесть, что никаких запретов на такие регулярные пассажирские перевозки не вводилось", — говорит начальник отдела международных перевозок Автотранспортной дирекции.

Если бы даже Латвия единолично запретила перемещение частных лиц через границу с Россией, она не достигла бы своей цели. Люди будут ездить в Россию и обратно через Эстонию. Здесь должно быть совместное решение с Эстонией.

С точки зрения Службы госбезопасности, для граждан Латвии с повышенным риском связаны любые поездки в Россию и Беларусь — они могут быть ложно обвинены в нарушении закона, а за освобождение придется сотрудничать со спецслужбами.

"Спецслужбы России и Беларуси проводят усиленные проверки и допросы иностранцев, а также пытаются получить доступ к электронным устройствам физических лиц. Поэтому СГБ рекомендует гражданам Латвии быть осторожными при контакте с любыми российскими и белорусскими государственными и муниципальными учреждениями", — указала СГБ в своем ответе 360TV Ziņeši.

Со своей стороны, МИД Латвии неоднократно предупреждал латвийских бизнесменов, продолжающих сотрудничать с государством-агрессором, о санкционных, репутационных рисках и рисках безопасности.

"Какая репутация? Мы с ними не сотрудничаем. Мы въезжаем и выезжаем. Это то же самое, что спросить, почему в России есть посольство Латвии. Большую часть пассажиров, едущих в Россию и обратно, составляют граждане Украины. Мы бизнесмены. Пока людям нужна эта услуга, она будет существовать", — отвечает на реплику МИД руководитель Ecolines Андрис Подгорный.

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