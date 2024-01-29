Более 7600 респондентов заполнили анкету о желаемых мероприятиях второго этапа проекта развития парка Победы, который находится в Риге в Пардаугаве, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

Рижское самоуправление пригласило жителей со 2 по 19 января принять участие в выборе решений второго тура проекта "Парк Победы". В анкетах предлагалось указать три проектных решения, которые нравятся больше всего.

Наибольшее количество голосов от жителей района получили: зона кафе — 3353; силовые тренажеры — 1950; благоустройство территории, дополнительные декоративные клумбы из цветов и кустарников — 1924.

Также много голосов получили такие объекты благоустройства парка Победы: фонтан (1887), парк сеток на деревьях (1712), водные объекты для детей (1664), беговая дорожка вокруг территории (1587), площадка для выгула собак (1520), площадка для баскетбола (1442), площадка для пляжного волейбола (1137), велодорожка (1061), полоса препятствий (836), модульный душ (691) и солнечные часы (635).

Ознакомиться с дополнительными предложениями, поступившими от жильцов, можно здесь.

В течение ближайших трех месяцев рабочая группа проекта благоустройства парка Победы будет работать над интеграцией трех наиболее популярных вариантов во второй этап проекта.

Есть и обязательные мероприятия второго этапа проекта. Это создание баскетбольной площадки; новой сети дорожек; замена освещения; строительство туалета; установка кранов с водой; создание вдоль бульвара Узварас дороги с рыхлым покрытием; установка боллардов (барьеров для дорожного движения) у главного входа в парк.

Также будет построен скейт-парка с бетонными бассейнами, создание которого было поддержан в конкурсе идей развития Риги в 2021 году.

Общая благоустроенная площадь парка Победы за два этапа составит 14 гектаров.

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