Летом в Риге продолжится реконструкция парка Узварас — начнется второй этап реновации. Хотя у самоуправления есть планы относительно того, что оно хотело бы видеть на территории в пять гектаров, у жителей будет возможность участвовать в принятии решений путем голосования за понравившиеся объекты.

Известно, что в районе променада Куфалта до улицы Херманя будут построены баскетбольная площадка, постоянный туалет и установлены краны с бесплатной водой. Также будет реализована задумка, которую поддержали в конкурсе соучастия жителей по идеям бюджета. А именно, будет построен Агенскалнский скейт-парк с бетонным бассейном.

Слово горожанам

Жители смогут сами решить, что еще они хотят видеть в парке — до 19 января муниципалитет проводит опрос. После его завершения будут реализованы три идеи, которые получат поддержку наибольшего количества жителей.

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