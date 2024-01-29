С 1 марта этго года Лиепайский университет (LiepU) станет частью Рижского технического университета (РТУ). Договор о сотрудничестве был подписан Министерством образования и науки, самоуправлением Лиепаи, Лиепайским университетом и РТУ.

Соглашение о четырехстороннем сотрудничестве подписали ректор РТУ Талис Юхна, ректор Лиепайского университета Даце Медне, директор департамента Министерства высшего образования, науки и инноваций Диана Лайпниеце и председатель Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш.

"Мы живем в мире глобальных вызовов, когда латвийским университетам не приходится конкурировать друг с другом, а следует теснее сотрудничать, чтобы в любом регионе были доступны возможности качественного образования", — подчеркнула Лайпниеце.

Она отметила, что на консолидацию вузов будет выделено 10,8 млн на евро для совершенствования учебных программ и исследований, разработку новых программ и цифровизацию учебного процесса.

С присоединением Лиепайского университета РТУ надеется укрепить в Курземском регионе высшее образование и экономическое развитие.

После присоединения LiepU к РТУ у вуза в Лиепае сменится название на Лиепайскую академию РТУ.

Фото: RTU

Также будет создан Совет развития, в который войдут представители Минобразования, Лиепайского самоуправления, Лиепайской академии РТУ и РТУ.

Рижский технический университет обязуется обеспечить непрерывность обучения в LiepU и продолжит реализацию учебных программ по аккредитованным направлениям обучения, а также лицензированных или согласованных образовательных программ профессионального развития и т.д.

РТУ возьмет на себя трудовые правоотношения с академическим и общим составом LiepU, участвующим в реализации образовательных программ, обязательства при реализации проектов структурных фондов ЕС, а также недвижимость.

Фото: RTU

Фото: RTU

Фото: RTU

Фото: RTU

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