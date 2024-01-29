В минувшую пятницу Государственная полиция совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) провела в Риге плановую проверку технического состояния автомобилей, уделив повышенное внимание курьерам по доставке еды.

Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, вечером 26 января за четыре часа на Вантовом мосту было проверено около 900 автомобилей, и некоторые из них находились в технически настолько плохом состоянии, что дальнейшее движение им было запрещено — с восьми машин были сняты номерные знаки (как латвийские, так и финские), а у шести машин был аннулирован техосмотр.

Также полиция выявила ряд нарушений правил дорожного движения. Двое водителей были пьяны. У одного их них концентрация алкоголя в организме составляла 1,22 промилле, но права у водителя были. Против него начат административный процесс.

Второй водитель вел автомобиль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения 1,08 промилле, против него заведено уголовное дело. Еще одно уголовное дело заведено против водителя, который ехал без прав и после употребления наркотиков.

Во время проверки выявлено 11 водителей, управлявших автомобилем без водительских прав, трое — без страхования гражданско-праравой ответственности. 11 автомашин не имели техосмотра, а у восьми протектор шин не соответствовал зимним условиям. По всем этим нарушениям Государственная полиция возбудила административные дела.

Чтобы курьеры по доставке еды и другие водители не подвергали опасности себя и других участников дорожного движения, Государственная полиция совместно с CSDD продолжит такие проверки.

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