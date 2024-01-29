В Риге после открытия Восточной магистрали, которое состоялось в середине января, запрещено транзитное движение грузового транспорта через центр города. В первые дни после введения ограничений Рижская муниципальная полиция предупреждала нарушителей, а с прошлой недели начала применять санкции.

Запрет на транзит через центр Риги был введен с 18 января, с 22 января полиция начала выписывать штрафы для водителей грузового транспорта.

За первую неделю оштрафованы применено 111 нарушителей, из них примерно 2/3 - иностранные перевозчики, сообщает Рижское самоуправление.

По мере повышения уровня информированности водителей планируется контролировать движение в патрульном режиме.

Как сообщалось, с середины января запрещено транзитное движение грузовиков через центр Риги - в обоих направлениях на Каменном мосту, на улице Краста (на участке от Островного моста и до набережной генерала Радзиня), от Набережной генерала Радзиня и до улицы 13-го Января, на участке Набережная 11 ноября от улицы 13 Января до Вантового моста, а также на участке улицы Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

Это первые запреты на транзитное движение в рамках плана, который предусматривает изменения также в районах Браса и Гризинькалнс (грузовикам запретят движение на улицах Пернавас, Зирню и Сенчу).

В Правилах дорожного движения знак 306 "Проезд грузовым автомобилям запрещен" запрещает движение грузовых автомобилей и их составов с полной массой более 3,5 тонн и тракторам.

За несоблюдение требований дорожного знака - штраф в размере 30 евро.

В конце прошлого года в Риге открылось движение по Восточной магистрали, строительство которой началось в мае 2021 года. Общая длина магистрали - 2,8 км, она начинается от пересечения улиц Виеталвас и Пиедруяс и заканчивается на пересечении улиц Унияс и Густава Земгале гатве.

Строительство Восточной магистрали открывает возможности для объезда центра Риги и обеспечивает водителям быстрый доступ к окрестностям Пурвциемса, Плявниеки, Дарзциема и Тейки.

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