Общество развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Латвийским союзом писателей объявило словом 2023 года atdēvēt ("раз-именовать" — переименовать, восстановив подобающее название), а "не-словом года" (худшим словом) стало слово tolerēt ("толерировать"), вместо которого в латышском языке следует употреблять слова "выдерживать", "терпеть" или "допускать" (izturēt, paciest, pieļaut), сообщил порталу Delfi руководитель общества развития латышского языка Угис Настевич.

За титул "слово года" в Латвии в последнем туре соревновались:

- atkrieviskot ("дерусифицировать") – уменьшить влияние русского языка, культуры и российских интересов, которое в Латвии является последствием российского империализма и политики русификации;

- ēnu kabinets ("теневой кабинет") для обозначения альтернативного кабинета министров, или, иронически, действующего правительства; "искусственный интеллект"

- trakdancis (перевод английского mosh pit).

Среди претендентов на звание "не-слово года" были:

- неуместно и часто употребляемое pakotne ("пакет" как совокупность документов, задач, в информатике — система программ);

- калька atslēgas ("ключевой" — человек, организация, событие, пункт) в смысле "решающий, определяющий";

- ar dzīvību nesavienojamas (traumas) ("несовместимые с жизнью" (травмы)).

В номинации savārstījums (нескладное высказывание) победителем стал заголовок статьи в Latvijas Avīzе "Dakteri žņaudza un sita" ("Доктора били и душили"), который благодаря совпадению грамматических форм можно понять двояко — "доктора (мужчины) кого-то душили и били" либо "доктора (женщину) душили и били".

Среди финалистов были также слова директора Института экономики и агроресурсов ("Дело не в том, что в Литве все дороже... Просто в Литве больше дешевых товаров") и некоторые высказывания министра образования и науки Анды Чакши.

В финал номинации "крылатое выражение года" вошли:

- пост в социальной сети "Х" "Kāpēc tāda vilcināšanās?" о проблемах предприятия Pasažieru vilciens с новыми поездами;

- высказывание премьер-министра Эвики Силини: "Хорошая новость: в Латвии паспорт нужен не всем";

- восклицание хоккейного комментатора Лотарса Зариньша "Это нирвана!" в момент, когда был забит гол, принесший сборной Латвии бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею;

Победителем стало высказывание вице-президента Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айниса Дзалбса: "Если мы говорим о первичном здравоохранении, то надо признать, что здесь реформировать нечего, нужно реанимировать".

Участники опроса присылали и неологизмы, в том числе kailendārs (календарь с фотографиями обнаженных людей, kails — голый), gausināšana в воздушном сообщении Латвии (игра слов: Мартин Гаусс, руководитель авиакомпании airBaltic и gauss — "медленный, вялый"), sveškauns — стыд за действия другого человека.

Неологизмом года было признано слово sāļvira вместо soļanka.

В состав жюри входили главный редактор журнала Domuzīme Рудите Калпиня, литературовед и переводчик Иева Колмане, журналист Линда Кусиня-Шулце, Угис Настевич, ведущий научный сотрудник Латвийского музея оккупации, социолингвист Винета Скуиня (Пориня), практик коммуникации Петерис Пуритис, литературовед, преподаватель латышского языка и литературы Лита Силова, академик Андрей Вейсбергс, журналист и публицист Эгилс Зирнис.

Слова для конкурса организаторам опроса присылают сами жители Латвии, а затем члены жюри голосуют за "кандидатов".

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