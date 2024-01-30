За титул "слово года" в Латвии в последнем туре соревновались:
- atkrieviskot ("дерусифицировать") – уменьшить влияние русского языка, культуры и российских интересов, которое в Латвии является последствием российского империализма и политики русификации;
- ēnu kabinets ("теневой кабинет") для обозначения альтернативного кабинета министров, или, иронически, действующего правительства; "искусственный интеллект"
- trakdancis (перевод английского mosh pit).
Среди претендентов на звание "не-слово года" были:
- неуместно и часто употребляемое pakotne ("пакет" как совокупность документов, задач, в информатике — система программ);
- калька atslēgas ("ключевой" — человек, организация, событие, пункт) в смысле "решающий, определяющий";
- ar dzīvību nesavienojamas (traumas) ("несовместимые с жизнью" (травмы)).
В номинации savārstījums (нескладное высказывание) победителем стал заголовок статьи в Latvijas Avīzе "Dakteri žņaudza un sita" ("Доктора били и душили"), который благодаря совпадению грамматических форм можно понять двояко — "доктора (мужчины) кого-то душили и били" либо "доктора (женщину) душили и били".
Среди финалистов были также слова директора Института экономики и агроресурсов ("Дело не в том, что в Литве все дороже... Просто в Литве больше дешевых товаров") и некоторые высказывания министра образования и науки Анды Чакши.
В финал номинации "крылатое выражение года" вошли:
- пост в социальной сети "Х" "Kāpēc tāda vilcināšanās?" о проблемах предприятия Pasažieru vilciens с новыми поездами;
- высказывание премьер-министра Эвики Силини: "Хорошая новость: в Латвии паспорт нужен не всем";
- восклицание хоккейного комментатора Лотарса Зариньша "Это нирвана!" в момент, когда был забит гол, принесший сборной Латвии бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею;
Победителем стало высказывание вице-президента Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айниса Дзалбса: "Если мы говорим о первичном здравоохранении, то надо признать, что здесь реформировать нечего, нужно реанимировать".
Участники опроса присылали и неологизмы, в том числе kailendārs (календарь с фотографиями обнаженных людей, kails — голый), gausināšana в воздушном сообщении Латвии (игра слов: Мартин Гаусс, руководитель авиакомпании airBaltic и gauss — "медленный, вялый"), sveškauns — стыд за действия другого человека.
Неологизмом года было признано слово sāļvira вместо soļanka.
В состав жюри входили главный редактор журнала Domuzīme Рудите Калпиня, литературовед и переводчик Иева Колмане, журналист Линда Кусиня-Шулце, Угис Настевич, ведущий научный сотрудник Латвийского музея оккупации, социолингвист Винета Скуиня (Пориня), практик коммуникации Петерис Пуритис, литературовед, преподаватель латышского языка и литературы Лита Силова, академик Андрей Вейсбергс, журналист и публицист Эгилс Зирнис.
Слова для конкурса организаторам опроса присылают сами жители Латвии, а затем члены жюри голосуют за "кандидатов".