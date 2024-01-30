Нормативные акты предусматривают, что каждые 5 лет в Риге следует проводить инспекцию технического состояния мостов. В ближайшее время состоится плановое обследование Калнциемского моста и начнется ремонт Земитанского (столичные власти надеются потратить на него чуть более 10 млн евро). На очереди — Воздушный и Вантовый мосты, сообщает Rus.LSM.

Ни один из этих мостов не в аварийном состоянии, но и тянуть с ремонтами не стоит, заявил в передаче Rus.LSM.lv "ТЧК" исполняющий обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс.

Под Калнциемским мостом установлена защитная сетка, чтобы штукатурка с него не падала вниз, рассказал Вайводс, заверив, что сейчас мост "в безопасном состоянии". Когда его проинспектируют, дума ждет рекомендаций от специалистов о необходимых улучшениях. Пока неизвестно, какие затраты могут потребоваться.

Но в Риге хватает других мостов, находящихся в не лучшем состоянии. Вантовый мост "украшен" защитными сетками (по словам Вайводса, мост с инженерной точки зрения безопасен для нагрузки).

"У нас сейчас разработан минимальный состав строительного проекта, и коллеги работают над конкурсом (закупкой), чтобы начать реконструкцию. В этом году в планах — тендер для этого проекта, и, соответственно, претендент укажет свои сроки реализации работ.

В минимальном перечне работ указано, что необходимо сделать: существенно расширить тротуары, чтобы место было и для пешеходов, и для велосипедистов, планируется укрепить набережные, которые в плохом состоянии, и указано также, что необходимо заменить отдельные ванты. По-моему, чуть более десяти", - сообщил чновник Рижской думы.

На вопрос, сколько Вантовый мост еще сможет простоять без ремонта, если заключение договора с подрядчиком затянется, Вайводс ответил так: "Инспекция указала, что еще пару лет он может постоять. Но у нас уже нет пары лет — есть определенный период, когда мы снова будем проводить инспекцию".

Он сообщил, что в ближайшем будущем на Вантовом мосту не планируют выделять отдельную полосу для общественного транспорта.

Ремонт Воздушного моста планируют начать в течение двух лет, но более критичная ситуация - с Земитанским мостом.

"Мы не можем одновременно ремонтировать их оба. Для Земитанского путепровода уже закончен проект", - сообщил Вайводс. Ремонт Земитанского моста обойдется чуть больше чем в 10 млн евро.

Что касается сроков, то во втором полугодии начнется проектирование для ремонта Вантового моста, а затем два-три года займут сами работы, при этом в минимальном объеме движение по мосту будет продолжено.

За последние годы в Риге были отремонтированы Деглавский и Брасовский мосты, в обоих случаях работы затянулись на более долгие сроки, чем предполагалось изначально. Ремонт Деглавского моста обошелся почти в 15 млн евро, а Брасовский мост был сдан в эксплуатацию в ноябре 2023-го.

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