Чтобы способствовать искоренению коррупции, необходимо уменьшать чувство безнаказанности, которое в том числе связано с очень долгими судебными процессами, заявили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), комментируя показатели индекса восприятия коррупции.

По мнению KNAB, исторически самый высокий индекс подтверждает движение Латвии к искоренению коррупции. Принятые Латвией решения и предпринимаемые действия в антикоррупционной сфере дали видимые результаты, но в то же время сохраняется необходимость более быстрой положительной динамики.

KNAB напоминает, что индекс отражает восприятие частным сектором коррупции в публичном секторе, охватывая разные сферы: экономические процессы, в том числе инфляцию, теневую экономику и налоговую политику, политические процессы, судебные разбирательства, коррупцию.

В улучшении показателей Латвии важную роль играют законодательная, исполнительная и судебная власть. Направленные на уменьшение коррупции, решения должны быть в числе приоритетов, а органы государственного управления должны действовать таким образом, чтобы меры по снижению коррупции были целенаправленными и эффективными, а не формальными.

Постоянно возрастает и роль частного сектора. Коррупция в частном секторе не оторвана от коррупции в публичном секторе, что доказывает наблюдаемая KNAB негативная тенденция — ежегодно растет число юридических лиц, пользующихся подкупом государственных должностных лиц как методом развития бизнеса.

Выявление коррупционных рисков и их сокращение в частном секторе — это ответственность и самих предпринимателей, внедряющих антикоррупционные механизмы и явно демонстрирующих отрицательное отношение к коррупции, и ответственность публичного сектора.

KNAB отмечает, что меры по предотвращению коррупции в частном секторе являются одним из направлений плана мер по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2023-2025 гг. и приоритетов деятельности бюро в 2023-2026 гг.

Как сообщалось, в последнем индексе восприятия коррупции, опубликованном международной антикоррупционной организацией "Transparency International", показатели Латвии улучшились по сравнению с предыдущими двумя годами, но темпы улучшения медленные, и Латвия по-прежнему отстает от других стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатель Латвии в 2023 году улучшился на один пункт по сравнению с 2021 и 2022 годами, составив 60 пунктов из 100. Формально это на одно место выше, чем в предыдущем году. Однако средний показатель по ЕС выше — 64 пункта.

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