Результаты мониторинга гриппа, Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ) на прошлой неделе свидетельствуют об умеренно быстром росте в Латвии заболеваемости гриппом. Об этом сообщает агентство LETA.

Всего по Латвии на прошлой неделе в практику семейных врачей, участвующих в наблюдении, обратились 917 пациентов с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, из них у 319 пациентов был установлен диагноз гриппа (неделей ранее — 185).

На 100 000 жителей в Вентспилсе зарегистрировано 1180,7 случаев заболевания гриппом, в Риге — 604,7, в Лиепае — 429, в Юрмале — 380,9, в Елгаве — 197,1, в Даугавпилсе — 169, в Екабпилсском крае — 116,5, в Резекне — 144,1, в Валмиерском крае — 106,5.

Самая высокая заболеваемость на прошлой неделе зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет: лабораторно подтверждено 48 случаев гриппа, из которых в 46 был определен грипп типа А, а в двух — грипп типа В. Неделей ранее лабораторно подтверждено 29 случаев гриппа.

С начала мониторинга поступила информация об 11 умерших, у которых лабораторно подтвержден грипп. У всех умерших были множественные сопутствующие заболевания, и никто из них не был привит от гриппа в этом сезоне.

SPKC заявляет, что во многих странах ЕС и Европейской экономической зоны наблюдается значительный рост числа острых респираторных инфекций в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, и большинство стран ЕС/ЕЭЗ сообщают об активности гриппа, превышающей исходный уровень.

Средний показатель положительных тестов на грипп в ЕС/ЕЭЗ составил 31%, тогда как неделей ранее он составлял 22%.

Количество случаев Covid-19 в Латвии за последнюю неделю не изменилось — 96 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Всего проведено 1039 лабораторных исследований на наличие вируса SARS-CoV-2. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось незначительно — с 84 до 97.

На предыдущей неделе в больнице лечился один пациент с тяжелым течением заболевания коронавируса, а неделей ранее — двое. Всего зарегистрировано 12 смертей пациентов с Covid-19 в возрастной группе 50+, как минимум в семи случаях Covid-19 был основным диагнозом.

В SPKC констатируют, что заражение Covid-19 и гриппом зачастую приводит к значительному обострению хронических заболеваний, которые требуют госпитализации и могут привести к летальному исходу из-за осложнений.

Чтобы снизить риск тяжелого заболевания, госпитализации и смерти, вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, а особенно — людям из группы риска для здоровья, у которых заболевания часто протекают тяжело и у которых имеется высокий риск осложнений.

SPKC предупреждает, что высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится до конца весны, как и в предыдущие сезоны. Таким образом, вакцинация против Covid-19 может существенно снизить риски тяжелого заболевания. В SPKC подчеркивают, что вакцины против гриппа и инфекции Covid-19 безопасны и не несут риска для здоровья человека, даже если вакцинация проводилась в тот момент, когда человек был заражен одной из упомянутых инфекций.

Для вакцинации против Covid-19 в Латвии доступны вакцина "Comirnaty Omicron XBB.1.5" от Pfizer BioNTech и адаптированная к этому сезону вакцина "Nuvaxovid XBB.1.5" от Novavax.

Прививку от гриппа и Covid-19 можно получить за одну приему.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram