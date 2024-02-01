Уже к 2025 году возраст выхода на пенсию по старости в Латвии достигнет 65 лет. Среди политиков периодически возникают дискуссии о том, не стоит ли продолжить поднимать эту планку с учетом демографической ситуации — падения рождаемости и отъезда работоспособного населения. Однако, как заверяют в Минблаге, вопрос дальнейшего повышения возраста выхода на пенсию сегодня неактуален, пишет со ссылкой на передачу "Домская площадь" Латвийского радио 4 портал Rus.Lsm.lv.

В этом году возраст выхода на пенсию в Латвии достиг 64 года и 9 месяцев. Пенсионная реформа началась в 2014 году, напомнила представитель Минблага Даце Трушинска:

"В течение 10 лет каждый год возраст выхода на пенсию повышался на три месяца — и достигнет к 2025 году 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Минимальный трудовой стаж для возможности выйти на пенсию по старости с будущего года составит 20 лет вместо нынешних 15".

Сегодня в Латвии, по данным Минблага, насчитывается 437,3 тысячи пенсионеров. Число жителей страны, которые ежегодно выходят на пенсию, сокращается. Связано это как раз с тем, что повышен возраст выхода на пенсию.

Ежегодно на пенсию выходит около 20 тысяч человек. Средний размер пенсии по старости сегодня — 563,81 евро. Специальный социальный бюджет с нагрузкой сегодня справляется, поэтому нет необходимости в дальнейшем повышении пенсионного возраста — для этого нет никаких индикаций, подчеркнул министр благосостояния Улдис Аугулис. Но очень важно все же то, как будет развиваться экономика, добавляет министр.

Доктор экономики, эксперт в области пенсионной системы Эдгар Вольскис тоже считает, что сегодня говорить об очередном повышении возраста выхода на пенсию рано. Нынешняя реформа с возрастом выхода на пенсию в 65 лет просчитана и продумана с учетом теперешней демографической и экономической ситуации.

Но есть другой вопрос, требующий политической воли, говорит эксперт. В ближайшем будущем потребуется дополнительно большое число рабочих рук. Получить желаемый результат можно сегодня только через миграцию: "Расчеты показали, что в Латвию в период с 2025 по 2030 год должно приехать дополнительно 100 тысяч работников".

Но также важно то, чтобы люди, которые сюда уже прибывают, работали и платили налоги в нашей стране — только тогда будет толк для социальной сферы.

По словам Вольскиса, к проблеме уплаты налогов гастарбайтерами сейчас приковано внимание Министерства экономики.

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