С сегодняшнего дня въезд в Юрмалу будет стоить три евро, сообщила представитель самоуправления Элита Цепурите.

Стоимость въезда в зону особого режима Юрмалы составит три евро вместо прежних двух и плата за въезд будет действовать круглый год, как это было до 2013 года.

Правила в курортном городе изменены с целью сокращения растущей интенсивности движения и мотивации водителей к использованию более экологичных видов транспорта, отметили в самоуправлении.

Пропускной режим в курортном городе Юрмала действует с 1996 года, и только с 2013 года он был отменен в зимний сезон.

Пошлину не придется платить и без пропуска в зону особого режима можно будет въезжать на электромобилях и зарегистрированных в CSDD транспортных средствах, приспособленных для водителя-инвалида.

Для транспортных средств, которыми пользуются задекларированные жители Юрмалы, пропуска, как и прежде, будут бесплатными.

Неизменной останется и стоимость въездных пропусков на длительный срок: пропуск на 7 дней стоит 10 евро, на месяц (30 дней) — 31 евро, на три месяца (90 дней) — 55 евро. Пропуск на весь год (365 дней) стоит 180 евро, что составляет 0,49 евро в день, стоимость пропуск на полгода (180 дней) составляет 107 евро, а на 270 дней — 150 евро.

Подробнее о том, как получить бесплатный или льготный пропуск, читайте — здесь.

Плата за въезд на административную территорию Юрмалы действует с 1996 года. С осени 2013 года был отменен сбор в осенне-зимний период. Круглый год автостоянки на территории курортного города в местах, где разрешена парковка автотранспорта, бесплатны, за исключением частных автостоянок.

С 1996 года пошлина на разовый въезд составляла один лат, с 2014 года — два евро.

Собранные от уплаты пошлины средства учитываются в основном бюджете города и используются для создания среды, благоприятной для туризма и развития курорта, охраны окружающей среды, охраны памятников культуры, а также обеспечения общественного порядка и безопасности, пояснили в муниципалитете.

Поступления от пошлины на въезд в Юрмалу в 2023 году составили 2,87 млн евро.

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