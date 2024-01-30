С 1 февраля плата за въезд в зону особого режима Юрмалы составит 3 евро вместо прежних 2 евро и будет действовать круглый год. Соответствующее решение принято после вердикта Конституционного суда, вынесенного 27 ноября прошлого года. Портал Delfi разбирался, кто может получить льготы.

Как пояснили порталу Delfi в Юрмальской думе, правила в городе-курорте изменены, чтобы снизить растущую с каждым годом интенсивность автомобильного движения и стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

Пропускной режим действовал в Юрмале с 1996 года, но с 2013 года был отменен в зимний сезон.

Бесплатно и без пропуска в зону особого режима в Юрмале могут въезжать электромобили и транспортные средства, зарегистрированные в CSDD как приспособленные для водителей-инвалидов.

"Юрмала — единственный курортный город в Латвии с уникальными природными ценностями, на узкой полосе шириной 300 метров между рекой и морем. В последние годы мы наблюдаем постоянное увеличение интенсивности автомобильного движения даже не в летний сезон, что, несомненно, оказывает негативное воздействие на окружающую среду, вызывая шум и загрязнение воздуха. Мы видим, что два евро — недостаточный стимул для водителей, чтобы выбирать объездные пути или более экологичный транспорт, поэтому существует обоснованная необходимость изменить правила. Для достижения европейских климатических целей и в Европе, и в Латвии много говорят о необходимости менять привычки людей, выбирать более дружественные для окружающей среды способы передвижения, и это один из шагов, которые мы предпринимаем, чтобы внести вклад в поддержание качества окружающей среды. В первую очередь мы ввели для юрмальчан бесплатный проезд на автобусах, с декабря прошлого года декларированные жители города могут бесплатно ездить на поезде", — заявил исполнительный директор Юрмалы Эдгар Стобовс.

Цель — снизить интенсивность автомобильного движения в Юрмале

Юрмала изменила правила, чтобы уменьшить транзитный поток автомобилей через город-курорт и способствовать использованию более экологичных видов транспорта. Это необходимо, чтобы сохранить качество окружающей среды и защитить здоровье населения за счет снижения шума и загрязнения воздуха.

Движение транспорта в Юрмале с каждым годом становится все более активным, даже вне летнего сезона. В 2021 и 2022 годах в ходе мониторинга транспортных потоков выяснилось, что в марте и октябре, когда плата за въезд не взимается, количество въезжающих транспортных средств больше, чем апреле и сентябре, то есть в сопоставимые месяцы, но с платным въездом.

Каков порядок предоставления пропусков?

Кто имеет право на бесплатный пропуск?

Для кого предусмотрены скидки?

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram