С 6 февраля по 9 февраля по всей Риге запланирована профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопроводных сетей, сообщила агентству LETA представитель Rīgas ūdens Иева Уплея.

Хлорирование не представляет угрозы для здоровья, но во время дезинфекции водопроводных труб и в течение 24 часов после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду.

Для хозяйственных нужд воду можно использовать без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, рыб, комнатных растений перед использованием рекомендует отстаивать.

Во время дезинфекции водопроводных труб вода может приобрести неприятный запах, а также легкий привкус хлора, однако в тех количествах, которые используются для дезинфекции, это вещество не опасно для здоровья.

Rīgas ūdens обещает тщательно следить за концентрацией хлора в воде.

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