Рижская Восточная больница в ближайшее время утвердит специальный алгоритм по уходу и лечению пациентов с делирием, сообщила представитель медицинского учреждения Илга Намниеце.

Такой порядок будет введен, реагируя на случай, о котором в твиттере сообщила одна из жительниц Латвии — ее отец, инвалид первой группы, находясь в больнице, подвергся ночью нападению со стороны другого пациента. Он проснулся от ударов по голове, которые наносил другой находившиеся в палате пациент. Нападавший, который попал в больницу после длительного употребления алкоголя, уже проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому был привязан к кровати, но каким-то образом освободился.

В свою очередь потерпевший мужчина находился в больнице на радиотерапии после операции на мозге. Мужчина перенес уже третью операцию, поэтому с трудом понимал, что происходит вокруг.

После нападения пациент с делирием из больницы сбежал, а персонал узнал о ситуации только утром, сообщила дочь потерпевшего.

Со своей стороны больница подчеркивает, что ее сотрудники уже проинформировали СМИ об инциденте 25 января. Возможности больницы комментировать состояние пациентов ограничены, однако утверждения об "избиении" или "побеге пациента" не соответствуют действительности.

В больнице подчеркнули, что физически пациент не пострадал.

Как утверждает больница, ее сотрудники действовали правильно и вызвали полицию. Также была проведена проверка, чтобы выяснить, нужны ли дополнительные процедуры и протоколы.

Больница пересмотрела и обсудила с медицинским персоналом действия, чтобы свести к минимуму возможность подобных инцидентов. Для пациентов с конкретными диагнозами или рецидивами может быть предусмотрена изоляция, с привлечением психиатра или врача интенсивной терапии, но в данном случае речь идет о нестандартной ситуации, обстоятельства которой сейчас выясняются, сказала Намниеце.

Кроме того, в ближайшее время в больнице будет утвержден специальный алгоритм ухода и лечения пациентов с делирием.

В свою очередь Государственная полиция начала административное дело по факту нападения на пациента в Рижской Восточной больнице.

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