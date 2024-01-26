В ночь на понедельник Валдис, который перенес уже третью операцию на голове и проходящий курс лучевой терапии в больнице "Гайльэзерс", подвергся нападению со стороны соседа по палате. Дочь потерпевшего рассказала, что для ее отца это была уж третья операция. После нападения хулиган сбежал.

В разговоре с Delfi дочь Валдиса — Элина Фелдберга — рассказала, что брутальное нападение неблагоприятно повлияют на ее отца, которому прооперировали опухоль головного мозга. О нападении семья потерпевшего обратилась с заявлением в полицию и Инспекцию здоровья, а также в Минздрав и руководству больниц, которое до сих пор так и не извинилось перед Валдисом. В больнице тем временем лишь подтвердили, что случился инцидент, но не смогли подтвердить информацию об избиении и сбежавшем нападавшем.

По словам Элины, в результате нападения у отца зафиксирована рана на подбородке, а также в районе уха. Дочка рассказала, что удары были нанесены такой силы, что у отца в крови была и рубашка, и руки.

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