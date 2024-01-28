Агрессивных пациентов очень сложно выявить, поскольку момент, когда пациент станет агрессивным, непредсказуем, признался агентству LETA председатель правления Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Нормундс Станевичс, комментируя нападение пациента на другого пациента.

Глава больницы "Гайльэзерс" подчеркнул, что любое насилие недопустимо. Это касается как физических нападений со стороны пациентов или их родственников на медицинский персонал, так и на других пациентов.

Приоритетом Восточной больницы в этом году является обеспечение безопасности, которая включает в себя безопасность как сотрудников, так и пациентов, а также данных и инфраструктуры, поэтому работа и переговоры с правоохранительными органами будут продолжены для предотвращения подобных случаев в будущем.

На вопрос, следует ли изолировать агрессивных пациентов от других пациентов, Станевичс признался, что их очень сложно идентифицировать, поскольку момент, когда пациент становится агрессивным, непредсказуем.

Глава правления RAKUS выразил мнение, что подобные случаи являются проблемой общества в целом, с которой необходимо бороться ежедневно. При этом он заверил, что персонал больницы немедленно реагирует, если видит потенциальный риск того, что пациент представляет опасность для окружающих. Однако чаще всего определить риски не представляется возможным.

"Также недопустимо дискриминационное отношение к пациенту до, скажем, известной медицинской причины. Но принимать конкретные профилактические решения, наверное, невозможно, потому что рядом с каждым врачом и пациентом не поставишь полицейского", - заметил Нормундс Станевичс.

Между тем в Офисе омбудсмена констатируют, что нападение на пациента в палате Восточной больницы свидетельствует о недостаточной безопасности пациента, возможно, без должной оценки уровня риска при размещении человека в палате вместе с другими пациентами, который по состоянию своего здоровья и поведению заведомо могут представлять опасность для себя и для окружающих.

Кроме того, в ситуациях, когда объективно необходимо удержать больного путем механической фиксации тела, предпочтительно не делать этого в присутствии других больных. Поэтому такой пациент физически не должен был находиться в одной палате с другими пациентами, подчеркивают в Офисе омбудсмена.

В Офисе омбудсмена поясняют, что "каждый пациент имеет право не только на качественную, но и на безопасную медицинскую помощь. Наименее защищенной стороной в этих отношениях является пациент, доверивший свое здоровье и жизнь врачам и получающий лечение в больнице. Безопасность пациента при получении лечения, особенно в стационарных условиях, является приоритетным вопросом".

В договоре о медицинском лечении между пациентом и RAKUS, предусмотрено, что "пациент при получении услуг и пребывании на территории больницы, обязан соблюдать правила внутреннего распорядка больницы и общепринятые нормы вежливости, а также уважать права других пациентов. С другой стороны, больница несет ответственность за ущерб, причиненный здоровью пациента, в соответствии с законами и нормативными актами ЛР", сообщает Офис омбудсмена.

Согласно Закону о пациентах, пациент имеет право на возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью, в том числе морального вреда, причиненного его действиями или бездействием медицинского персонала, или вызванного условиями во время лечения. Пациенты также имеют право на компенсацию расходов, связанных с лечением, если лечение было необходимо для предотвращения или уменьшения неблагоприятных последствий вреда жизни или здоровью пациента, причиненного лечащим лицом или обстоятельствами во время лечения.

Как сообщалось, Госполиция возбудила дело об административном правонарушении за нападение на пациента Рижской Восточной больницы.

Ранее женщина написала в Твиттере, что на ее отца, инвалида первой группы, на этой неделе напали ночью в больнице "Гайльэзерс". По словам жещины, ее отец очнулся от ударов по голове, которые ему наносил другой пациент этой же палаты. Злоумышленник долгое время употреблял алкоголь и уже вел себя агрессивно по отношению к персоналу, поэтому его привязали к кровати, но он освободился.

Пострадавший находился в больнице после операции на головном мозге по лучевой терапии. Мужчине сделали третью операцию, поэтому он с трудом понимает, что происходит вокруг него. Агрессивный пациент наносил удары в прооперированную часть головы пострадавшего.

После совершения нападения хулиган сбежал из больницы, а персонал узнал о ситуации только утром.

В Госполиции подтвердили, что в связи с инцидентом начат процесс об административном правонарушении и назначена экспертиза. Предполагаемый виновник установлен.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram