Оппозиционное Национальное объединение призывает выразить недоверие министру сообщения Каспарсу Бришкенсу ("Прогрессивные") , указывая на то, что он он не может взять на себя ответственность за управление отраслью.

Как сообщили агентству LETA в Нацобъединении, из-за политической безответственности и профессиональной некомпетентности Бришкена под угрозой находится будущее экономическое развитие регионов Латвии, а также существенно страдают возможности жителей страны получать различные базовые услуги.

Оппозиционная политическая сила считает, что Бришкенс доказал за несколько месяцев , что не способен возглавлять Министерство сообщения и оказывать необходимую политическую поддержку отраслям.

Предшественник Бришкенса в предыдущем правительстве, бывший министр сообщения Янис Витенбергс (Нацобъединение) считает, что стиль работы Бришкенса — не брать на себя ответственность и пытаться переложить ее на других — привел к тому, что проблемы не решаются и только усугубляются. В результате люди не могут рассчитывать на общественный транспорт, а будущее почтовых отделений остается неопределенным.

"Недопустимо, чтобы заранее подготовленные проекты инфраструктурного строительства "списывались" и не продвигались дальше: строительство объездных дорог Бауски и Риги, а также строительство четвертой очереди Южного моста. Каждый из этих проектов важен для экономического роста и развития нашей страны. Аналогично, министр избегает и не дает четкого ответа обществу о том, будет ли железнодорожная линия Rail Baltica пересекать Ригу. Я считаю, что время, проведенное господином Бришкенсом в министерстве сообщения, достаточно, чтобы можно было сделать выводы и принять решение о его отстранении", — говорит Витенбергс.

В последние месяцы Министерство сообщения, напомним, в эпицентре скандалов. Самые громкие из них — поломки новых электричек Škoda Vagonka, что привело к сбоям в расписании поездов, отмене рейсов, а также уже приоставленный план закрыть более сотни почтовых отделений по всей стране.

Напомним, что Каспарс Бришкенс занимает должность министра сообщения с 15 сентября прошлого года — с того момента, как было утверждено правительство Эвики Силини ("Новое Единство"). Кабинет министров сформировали "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", ранее правящие Национальное объединение и "Объединенный список" оказались в оппозиции.

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