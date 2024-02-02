Весомый штраф, внесение в "черный список" авиакомпаний и даже временный запрет на полеты — подобные санкции могут грозить тем, кто решил пошутить над службой безопасности Рижского аэропорта. В Агентстве гражданской авиации программе "360TV Ziņneši" сообщили, что подобных случаев поведения пассажиров становится все больше.

За такое поведение одного пассажиров в аэропорту на этой неделе просто не пустили на рейс, и он остался в Риге. О том, почему нельзя шутить в аэропорту, объясняет Дана Албрехта.

За год через аэропорт "Рига" проходит более 5 миллионов пассажиров. Но среди них есть и агрессивно настроенные пассажиры. Как выяснила программа, аэропорт "Рига" уже ищет пути решения возникшей проблемы.

"Агрессивное поведение почему-то усилилось после Covid-19. Теперь у нас в два раза больше высокоагрессивных пассажиров, чем во время пандемии коронавируса, хотя пассажиропоток не столь высокий, как был прежде. Трудно объяснить почему, но именно здесь у пассажиров проявляется чаще всего черный юмор — на стойке регистрации на рейс, когда шутят о бомбах и оружии в багаже. Когда они понимают, что натворили, то пытаются сгладить ситуацию, утверждая, что под бомбой они имели в виду футбольный мяч, а под автоматом — алкогольные напитки", — поясняет начальник управления авиационной безопасности аэропорта Томс Нейландс.

При регистрации на рейс авиапассажира в первый раз спрашивают: не содержится ли в багаже запрещенных предметов и опасных веществ. Затем следует пройти контроль безопасности.

Статистика, собранная аэропортом "Рига", показывает, что в прошлом году имелось три случая, вызвавшие серьезную угрозу гражданской авиации.

"То, что только в январе этого года таких случаев уже было два — настораживает. Чаще всего шутники заявляют о взрывных устройствах разного назначения и огнестрельном оружии", — говорит Нейландс.

К счастью, во всех случаях пассажиры лишь шутили. Чаще всего они были под воздействием алкоголя.

"Мы реагируем очень серьезно, привлекаем правоохранительные органы, информируем

авиакомпании об угрозе, высказанной конкретным пассажиром. Конечно, для такого человека

путешествие заканчивается в тот момент, когда он рассказывает свою шутку", — сообщает о происходящем начальник управления авиационной безопасности Рижского аэропорта.

Программе "360TV Ziņneši" удалось связаться с одним из шутников, попавших в "черный список" аэропорта. Мужчина во время отпуска прилетел из Дании в Латвию навестить свою семью. В прошлое воскресенье рейсом компании аirbaltic он планировал улететь обратно (в Дании он работает).

Сейчас мужчина и сам не может объяснить, зачем в шутливом тоне говорил о таких серьезных вещах. Прошел контроль безопасности, дружелюбно поговорил с сотрудниками о новых сканерах тела, которые выглядят как капсулы времени.

"Шутка за шуткой, и с теми детонаторами я вышел. Десять секунд спустя здесь оказалась полиция. Тогда я понял, насколько неуместна была и сама шутка, и то, где я ее произнес. Больше было не до смеха. Все проходили углубленную проверку. Мне было интересно, нужны ли собаки или нет. В этот момент сказали, что ты никуда не полетишь. На что я сказал, что понимаю, вы отлично справляетесь со своей работой. Затем повернулся и вышел", - сказал мужчина.

Мужчине повезло — ему запретили летать конкретным рейсом, но авиакомпания не включила его в свой "черный список". Поэтому он мог улететь другим самолетом вечером того же дня. Правда, пассажир пострадал финансово. Кроме того правоохранители наложили на нарушителя административный штраф в размере 250 евро.

Свежая статистика аirBaltic показывает, что всего за один месяц — декабрь прошлого года — было зарегистрировано 70 случаев нарушения правил, связанных с агрессией пассажиров, в основном потому, что те находились в состоянии алкогольного опьянения. В целом за декабрь семи пассажирам было отказано в полете.

Директор Агентства гражданской авиации Марис Городцовс признает, что пандемия Covid-19 сделала людей гораздо более эмоционально раздраженными, что порождает ненужные конфликты.

"Мы видим, что дом и изоляция способствовали увеличению этому виду нарушений. Люди очень быстро вступают в конфликт и возникают проблемы. Мы запросили статистику у всех авиакомпаний, затем посмотрим, что надо сделать", - сказал Городцовс.

Агрессивные пассажиры — проблема не только Латвии. В доковидную эпоху в европейском воздушном пространстве инциденты, связанные с угрозой безопасности полетов, происходили в среднем один раз в три часа.

allow="autoplay;picture-in-picture;xr-spatial-tracking;encrypted-media"<br>src="//embed.cloudycdn.services/helio/media/9yk_zinnesi_360_/"style="position: absolute;<br>top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"frameborder="0" allowfullscreen >

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram