Союз зеленых и крестьян сегодня подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) список кандидатов на выборы в Европарламент, в котором первые три места занимают Харийс Рокпелис, Янис Диневич и Андрис Берзиньш.

Рокпелнис является председателем парламентской фракции СЗК, Диневич — председателем правления Латвийской социал-демократической рабочей партии, Берзиньш — председателем комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Как ранее сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня, в утвержденном правлением СЗК списке 18 кандидатов от образующих объединение партий — Латвийского крестьянского союза (ЛКС) и Латвийской социал-демократической рабочей партии, а также партнера по сотрудничеству, партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

На выборах в Европарламент по списку СЗК также стартуют член правления ЧСР Диана Новицка, ассоциированный профессор политологии Латвийского университета Инесе Аболиня, парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, член правления СЗК Кристс Берганс-Бергис и министр благосостояния Улдис Аугулис.

Кроме того, кандидатами СЗК также выступают депутат Сейма Лига Клявиня, бывший посол Мартиньш Пертс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулниекс, министр земледелия Армандс Краузе, предприниматель Анна Пойндере, президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш, руководитель молодежного отделения ЛКС Ренарс Шкестерс-Камбалс, специалист по связям с общественностью Лива Бразовска, руководитель проектов центральной станции "Rail Balticа" Анита Рудуле-Янсоне и генеральный секретарь ЛКС Артур Граудиньш.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram