Министр сообщения Каспарс Бришкенс (“Прогрессивные”) призвал начать служебную проверку действий руководства Latvijas Pasts во время организации вечеринки почти на 180 000 евро, сообщил политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Бришкенса, стоимость торжества должна была соответствовать финансовым возможностям предприятия.

Esmu rosinājis uzsākt dienesta pārbaudi par @latvijas_pasts vadības rīcību, organizējot balli par gandrīz 180 tūkstošiem eiro. Darbinieku pasākumi ir vajadzīgi, bet to izmaksām jābūt salāgotām ar uzņēmuma finansiālajām iespējām. Šādas izšķērdības nav pieļaujamas — īpaši… — Kaspars Briškens (@Briskens) February 2, 2024



Как заявила в интервью Латвийскому радио 30 января председатель правления Latvijas pasts Беате Краузе-Чеботаре, финансовая ситуация на предприятии сейчас чрезвычайно тяжелая. В свою очередь, 1 февраля сообщалось, что приостановлен план в связи с закрытием отделений Latvijas Pasts.

Ранее председатель правления компании сообщила, что снижаются доходы Latvijas pasts, например, остановился транзитный поток, который был одним из основных источников дохода предприятия, также ежегодно наблюдается снижение в сфере универсальных почтовых услуг, которые включают отправку писем и подписку на прессу. В то же время растет давление с целью повышения зарплаты сотрудникам.

Также Краузе-Чеботаре отметила, что Latvijas pasts является не госучреждением, а госпредприятием, поэтому оно не должно выполнять социальные функции, а должно работать с прибылью или без убытков.

"Невозможно сократить количество основных средств или работников пропорционально тому, как уменьшается количество подписной прессы и писем. В результате Latvijas pasts сейчас находится в тяжелом финансовом положении, потому что фактически, без преобразования отделений и с сохранением физических отделений, Latvijas pasts будет работать с убытками, что будет означать, что нам придется обращаться к латвийскому государству и правительству и просить дополнительное финансирование", — заявила Краузе-Чеботаре.

Она также отметила, что сейчас было бы слишком громко говорить о том, что Latvijas pasts грозит неплатежеспособность, однако, если ситуация не разрешится, это будет вопросом двух-трех лет.

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