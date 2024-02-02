Министр сообщения Каспарс Бришкенс (“Прогрессивные”) призвал начать служебную проверку действий руководства Latvijas Pasts во время организации вечеринки почти на 180 000 евро, сообщил политик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).
По словам Бришкенса, стоимость торжества должна была соответствовать финансовым возможностям предприятия.
Как заявила в интервью Латвийскому радио 30 января председатель правления Latvijas pasts Беате Краузе-Чеботаре, финансовая ситуация на предприятии сейчас чрезвычайно тяжелая. В свою очередь, 1 февраля сообщалось, что приостановлен план в связи с закрытием отделений Latvijas Pasts.
Ранее председатель правления компании сообщила, что снижаются доходы Latvijas pasts, например, остановился транзитный поток, который был одним из основных источников дохода предприятия, также ежегодно наблюдается снижение в сфере универсальных почтовых услуг, которые включают отправку писем и подписку на прессу. В то же время растет давление с целью повышения зарплаты сотрудникам.
Также Краузе-Чеботаре отметила, что Latvijas pasts является не госучреждением, а госпредприятием, поэтому оно не должно выполнять социальные функции, а должно работать с прибылью или без убытков.
"Невозможно сократить количество основных средств или работников пропорционально тому, как уменьшается количество подписной прессы и писем. В результате Latvijas pasts сейчас находится в тяжелом финансовом положении, потому что фактически, без преобразования отделений и с сохранением физических отделений, Latvijas pasts будет работать с убытками, что будет означать, что нам придется обращаться к латвийскому государству и правительству и просить дополнительное финансирование", — заявила Краузе-Чеботаре.
Она также отметила, что сейчас было бы слишком громко говорить о том, что Latvijas pasts грозит неплатежеспособность, однако, если ситуация не разрешится, это будет вопросом двух-трех лет.