Первая тройка премьерского "Нового Единства" на выборах в Европарламент — действующий

вице-президент Еврокомиссии, экс-премьер Валдис Домбровскис, министр иностранных дел и экс-премьер Кришьянис Кариньш, нынешний евродепутат Сандра Калниете. Такое решение в субботу, 3 февраля, приняло общее собрание думы и объединений партий "Новое Единство".

В субботу в здании Латвийской Национальной библиотеки — на фоне классической панорамы Старой Риги, которую можно увидеть из больших окон — прошло общее заседания думы и объединения партий "Новое Единство", на котором был утвержден список кандидатов в депутаты Европарламента и предвыборная программа.

Выступая на собрании, премьер-министр Эвика Силиня сказала, что "Новое Единство" отличается от других партий тем, что кандидаты проевропейски настроены, знают, как лучше всего защитить интересы Латвии, а также понимают, что в настоящее время вопросы безопасности особенно актуальны.

"Структура и механизмы функционирования Евросоюза непросты, поэтому необходимо понимать, как добиться результата и как быть услышанными в Брюсселе", — сказала Силиня, подчеркнув, что "Новое Единство" обладает большим опытом в этой сфере и "застолбив" за партией статус главного переговорщика с Брюсселем.

Первый номер списка — Валдис Домбровскис — акцентировал такие вопросы европейской повестки дня как безопасность, всемерную поддержку Украины и реализацию экономической стратегии ЕС. Еврокомиссар напомнил, что накануне — в четверг, 1 февраля — совет ЕС принял решение о выделении 50 млрд евро Украине. Второй номер — экс-премьер Кришьянис Кариньш — отметил и заслуги нынешнего премьера Эвики Силини, которая занимала активную позицию в Совете ЕС.

Напомним, что в течение нескольких месяцев сохранялась интрига — кто станет главным "локомотивом": Домбровскис или Кариньш? Однако шансы нынешнего главы МИД возглавить список подкосил скандал с полетами специальными частными авиарейсами в бытность премьером. Однако оба политика "Нового Единства" — и Домбровскис, и Кариньш — имеют амбиции занять высокие международные посты. Домбровскис не скрывает своего желания в третий раз войти в состав Еврокомиссии, а Кариньш заявлял о том, что будет претендовать в первую очередь на освобождающийся пост генсека НАТО, а если не получится, то возможно подумает о карьере еврокомиссара.

Новая Еврокомиссия будет сформирована уже после выборов Европарламента, которые состоятся в июне этого года. Еврокомиссару необязательно быть евродепутатов, традиционно в Латвии большая роль в определении кандидата в Еврокомиссию достается премьер-министру. Однако какие опции занять кресла в Еврокомиссии будут у латвийских политиков станет понятно только после подведения итогов евровыборов по всем странам ЕС. С сугубо имиджевой точки зрения для политика, претендующего на международную карьеру, важно не провалиться на выборах в Европарламен, не получить много вычерков от избирателей.

Председатель думы "Нового Единства", министр финансов Арвилс Ашераденс подчеркнул на собрании, что перед политической силой стоят две цели: во-первых, продолжать и углублять интеграцию Латвии в ЕС, во-вторых, стать победителем выборов в Еворопарламент.

В Латвии выборы в Европарламент состоятся 8 июня. До 9 февраля Центральная избирательная комиссия продолжает прием списков кандидатов в депутаты от партий.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram