В связи с протестами фермеров полиция в понедельник призывает всех участников дорожного движения планировать свое время в пути с учетом потенциальных ограничений в движении.

Как сообщалось, в понедельник крестьяне по всей Латвии начнут ранее согласованные акции протеста, в ходе которых по государственным и региональным дорогам будет двигаться сельхозтехника. Это может затруднить движение транспорта по всей стране, поэтому Государственная полиция просит всех участников дорожного движения в соответствии с этим планировать свои поездки.

Во время акции протеста полиция обеспечит общественный порядок и будет более тщательно контролировать общую безопасность дорожного движения, задействуя крупные силы.

Полиция напоминает организаторам и участникам акции протеста, что во время акции необходимо соблюдать все нормы закона — правоохранительные органы не допустят нарушений и беспорядков.

Фермеры проведут сегодня акции протеста в 16 городах — Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре.

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