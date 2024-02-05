Ряд требований фермеров уже выполнен, заявил в интервью Латвийскому радио министр земледелия Арманд Краузе, комментируя акции протеста фермеров, которые в понедельник пройдут в 16 городах Латвии.

Он также считает, что у фермеров нет оснований проводить подобную акцию протеста в Риге неделей позже. "Думаю, что оснований нет, потому что то, чего хотят фермеры, уже сделано", — сказал министр.

Он напомнил, что правительство уже приняло решение о запрете импорта зерна из России и Беларуси, подготовлены правила, которые позволят в более длительный период и более широкому кругу фермеров получать компенсации, приобретя страховые полисы, а также увеличена поддержка частичного погашения процентов по кредитам.

"Есть некоторые вещи, которые не удалось сделать из-за бюрократии, потому что это связано со стратегическим планом, который должен быть согласован с брюссельскими чиновниками. План можно менять раз в год", — сказал Краузе, добавив, что в настоящее время идет работа над предложениями к плану.

В то же время министр признал, что бюрократия действительно огромна и очень сложно выполнить все требования. "Я сам фермер и очень хорошо понимаю ситуацию", — сказал он.

Однако, по словам Краузе, ситуация в сельском хозяйстве сложна не только из-за бюрократии, но и из-за ситуации на рынке и погодных условий прошлого года.

Как сообщалось, акции протеста в понедельник пройдут в Лиепае, Салдусе, Талсы, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре. Во время протестов будет использоваться сельскохозяйственная техника, поэтому возможны ограничения для движения транспорта на дорогах.

Как заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, это будет первый этап протестов, когда фермеры соберутся в заранее определенных местах в каждом регионе Латвии. "Во время протестов мы призываем не мешать движению оперативного транспорта и мирно передвигаться на сельскохозяйственной и другой технике", — сказал он.

Участники начнут собираться с 10:00, а сама акция пройдет с 11:00 в каждом городе по своему маршруту.

Как заявил руководитель "Крестьянского сейма", после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно.

"Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", — сказал Лаздиньш.

Акциями протеста фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, восстановления сниженной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость на латвийские овощи и фрукты, сокращения бюрократических проволочек, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала и др.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram