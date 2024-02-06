С 4 сентября 2023 года по 7 января этого года за различные правонарушения были наказаны девять депутатов, свидетельствуют данные Информационного центра МВД.

Согласно сведениям в системе "Регистр штрафов", Госполиция оштрафовала депутатов Аниту Браковскую (Союз зеленых и крестьян) и Айнара Латковскиса (Новое единство) за нарушение закона "О дорожном движении" (движение в населенном пункте или в жилой зоне).

Депутат Игорь Юдин (За стабильность!) тоже получил штраф за нарушение закона "О дорожном движении", а именно — за необоснованный въезд на полосу встречного движения или необоснованный съезд с проезжей части, таким образом угрожая безопасности движения.

Депутат Дмитрий Коваленко (За стабильность!) оштрафован за правонарушение в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Помимо этого, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) выписало Коваленко штраф за несоблюдение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц".

Госполиция также оштрафовала депутатов Гиртса Валдиса Кристовскиса (Новое единство) и Вилиса Криштопанса (Латвия на первом месте), которые в октябре не соблюдали требования закона "Об обороте оружия".

Служба госдоходов (СГД, VID) оштрафовала депутата Линду Лиепиню (беспартийная, до 2019 года — KPV LV) за непредставление в установленный срок декларации государственного должностного лица, несоблюдение порядка заполнения и представления декларации или за указание недостоверных сведений в декларации.

KNAB, в свою очередь, оштрафовал депутата Наталью Марченко-Йодко (За стабильность!) за нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц". Она не соблюдала статью закона об ограничениях и запретах, установленных для государственных должностных лиц, а также регламентирующую функции государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов.

Марченко-Йодко оштрафовал и Центр госязыка. Ей выписан штраф по статье о невыполнении законных требований должностного лица или воспрепятствовании деятельности должностного лица.

В свою очередь, Госполиция оштрафовала депутата Эдгара Таварса (Объединенный список) за нарушение закона "О дорожном движении". Он нарушил статью, устанавливающую превышение разрешенной скорости движения с 21 километра в час до 30 километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 7,5 тонн.

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