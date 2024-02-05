Сейчас Волочий работает в центристско-либеральной политической группе ЕП Renew Europe. Она занимается вопросами сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Украины. У Волочий бельгийское гражданство, а закон о выборах в ЕП позволяет включать в списки кандидатов от Латвии граждан не только Латвии, но и других стран Евросоюза.