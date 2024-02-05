Движение Par! в своем списке кандидатов в депутаты Европарламента (ЕП) в качестве первого номера решило выдвинуть сотрудницу ЕП, украинку Иванну Волочий, сообщает агентство LETA.
Сейчас Волочий работает в центристско-либеральной политической группе ЕП Renew Europe. Она занимается вопросами сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Украины. У Волочий бельгийское гражданство, а закон о выборах в ЕП позволяет включать в списки кандидатов от Латвии граждан не только Латвии, но и других стран Евросоюза.
В список кандидатов Par! также включены член правления партии Линда Цурика и сопредседатель Инесе Войка.
Также на выборах в ЕП из списка Par! стартуют исполнительный директор партии Микс Целминьш, депутат Рижской думы Лайма Гейкина, руководитель молодежной организации партии Виестурс Ромка и депутат Лиепайской думы, лектор Лиепайского университета Даце Блуке.
Выборы в ЕП намечены на начало июня.