В акции протеста крестьян, которая прошла в понедельник в 16 городах Латвии, было задействовано в общей сложности около 2000 единиц техники, заявил агентству LETA председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

"Общее количество задействованных единиц техники — около 2000. Это лишь говорит о том, что проблемы актуальные, давние и наболевшие. Поэтому должны прислушаться и Министерство земледелия, и правительство в целом, чтобы нам больше не приходилось проводить такие акции, чтобы правительство начало что-то делать", — сказал Лаздиньш.

Он добавил, что, например, в центр Елгавы в понедельник прибыло около 200 единиц техники.

Лаздиньш также отметил, что оценивает отзывчивость фермеров и проведение акции протеста очень положительно, хотя мероприятие было организовано в очень короткие сроки.

Председатель правления "Крестьянского сейма" также сказал, что в ближайшие три дня может стать ясно, последуют ли улучшения.

Он добавил, что в настоящее время фермеры получили приглашение на встречу от Министерства финансов и от спикера Сейма. "Эти встречи уже запланированы — назначены даты и время. Премьер, к сожалению, до сих пор не дала о себе знать. Она — глава правительства и тоже играет роль в вопросах, которые мы озвучили. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время получим приглашение и от нее", — сказал Лаздиньш.

Как сообщалось, в понедельник в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли акции протеста крестьян.

Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на национальном уровне или других ограничений на землепользование.

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