Службе безопасности Ирландии было поручено следить за депутатом Европейского парламента (ЕП) от партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Татьяной Жданок, которая подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, во время ее поездки в Ирландию в 2023 году. Об этом сообщает The Times.

Детективам секретной Национальной службы разведки по вопросам преступности и безопасности Гарды (NCSI) стало известно, что Жданок является "лицом, представляющим интерес" для Службы государственной безопасности (СГБ) в Латвии, сообщил источник The Sunday Times.

Жданок посетила ирландский Донегал в октябре 2023 года с миссией ЕС. Депутаты приехали с целью установить факты, подтверждающие наличие слюды в строительных материалов, которые использовались при строительстве домов в Донегале.

Детективы NCSI были проинформированы о том, что Жданок находится под пристальным вниманием в Латвии, но не знали, почему.

Как сообщил источник в NCSI, ирландскую полицию попросили последить за Жданок, но причин для слежки стражи порядка из Латвии не сообщили.

"Это очень деликатный вопрос, в котором участвует высокопоставленный депутат Европарламента, поэтому коллеги из Латвии просто попросили нас следить за ее передвижениями, встречами", — заявил он.

По словам высокопоставленных источников NCSI, обычные ирландские полицейские в Донегале не были проинформированы о слежке за Жданок, так как запрос Латвии был согласован на самом высоком уровне в службе безопасности Ирландии.

В конце октября политик РСЛ посетила Донегал вместе с евродепутатами из Ирландии, Латвии, Эстонии и Испании. Никто не знал о ее предполагаемой шпионской деятельности. Источник The Times сообщил, что расследование в отношении Жданок могло продолжаться более пяти лет, прежде чем на прошлой неделе оно стало достоянием общественности.

Кроме того, выяснилось, что Жданок приняла участие в пяти совместных мероприятиях с ирландскими европарламентариями Миком Уоллесом и Клэр Дейли за последние 15 месяцев. Нет никаких предположений о том, что Дейли и Уоллес знали о предполагаемых связях Жданок с российской разведкой. Дейли от комментариев отказалась, а Уоллес не был доступен для разговора с журналистами.

Мероприятия, которые они посетили, касались предполагаемого преследования русскоязычных и пророссийских деятелей в преддверии и сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Когда вчера на мероприятии в Дублине к журналистам The Sunday Times обратились с просьбой разъяснить детали ее отношений с латвийским политиком, Дэйли отказалась от комментариев. Уоллес не был доступен для комментариев.

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