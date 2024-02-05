Правительство частично удовлетворило требования фермеров, но некоторые из них следует обсуждать в европейских коридорах, поскольку это вопросы уровня Евросоюза (ЕС), заявила сегодня после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

По ее словам, война, развязанная Россией в Украине, вызвала много сложных вопросов и у правительства Латвии, и у коллег по ЕС, и вполне закономерно, что фермеры тоже поднимают свои наболевшие вопросы.

При этом Силиня подчеркнула, что мнения в сельскохозяйственных организациях разные — не все согласны с конкретными требованиями.

Рынок меняется, и на уровне ЕС требования крестьян тоже услышаны, заявила премьер-министр и пообещала на этой неделе вместе с министром земледелия Армандом Краузе встретиться с фермерскими организациями, чтобы обсудить требования.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал правительство и сельскохозяйственные организации к разумному и направленному на решения диалогу.

Президент подчеркнул, что право на протесты является неотъемлемой частью демократии, а также выражает благодарность участникам акции за ее мирное проведение.

Tiesības uz protestiem ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa, paldies zemniekiem par mierīgu akciju norisi. Aicinu valdību un lauksaimnieku organizācijas uz saprātīgu un uz risinājumiem vērstu dialogu! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 5, 2024

Как сообщалось, в понедельник в Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре прошли протесты фермеров. В них приняли участие около 2000 участников.

Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно.

"Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", — сказал Лаздиньш.

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