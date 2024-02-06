Депутат Александр Кирштейнс исключен из парламентской фракции Национального объединения (НО), свидетельствует поданное им в президиум Сейма заявление.

Две недели назад Кирштейнс написал заявление о выходе из партии. Такой шаг последовал после поездки депутата в Китай в составе группы парламентариев под руководством Айнарса Шлесерса ("Латвия на первом месте"). Хотя среди членов НО в публичном пространстве возникли разные мнения по поводу этой поездки, Кирштейнс отрицал, что покинул партию из-за поездки.

По словам лидера Нацблока Райвиса Дзинтарса, партия давно испытывала трудности в сотрудничестве с Кирштейнсом. На решение о прекращении дальнейшего сотрудничества повлияла и поездка депутата в Китай. Как подчеркнул лидер НО, партия не выступает против Китая или против поддержания дипломатических отношений с этой страной, однако внешнюю политику необходимо строить "едино и согласованно".

Сам Кирштейнс заявил агентству LETA, что у него "другие взгляды относительно этого правительства и возможной работы в коалиции, если что-то изменится и НО позовет обратно". Кирштейнс придерживается отличных от Нацблока взглядов о стратегических установках партии, мнении и отношении к Зеленому курсу и партии "Новое Единство".

Дзинтарс после пояснил, что не видит возможности продолжения сотрудничества с Кирштейнсом во фракции НО, но другие форматы сотрудничества вероятны. Политик отметил, что НО имело похожий опыт в других созывах Сейма, например, когда Ингуна Рибена покинула партию и фракцию, а объединение продолжило "корректно сотрудничать", предоставлять техническую поддержку и обмениваться информацией.

Дзинтарс заявил, что у Нацблока и Кирштейнса есть разногласия по поводу формы деятельности и выбора партнеров для сотрудничества, однако у Нацблока нет сомнений в том, что с точки зрения целей вопрос национальной политики Кирштейнс является единомышленником партии. "Нет желания вставать на тропу вражды. Считаем, что национально мыслящие люди должны сотрудничать независимо от того, состоят они в одной партии или нет", — отметил Дзинтарс.

Кирштейнс присоединится к не принадлежащим к фракциям депутатам — Олегу Бурову, Игорю Раеву, Глории Гревцовой, Андрею Целяпитерсу и Виктории Плешкане.

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