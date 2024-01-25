Депутат 14-го Сейма Александр Кирштейнс больше не является членом оппозиционного Национального объединения. Об этом в сети "x" (бывший Twitter) лаконично сообщил лидер политической силы Райвис Дзинтарс.

"Этим хочу сделать известным, что с сегодняшнего дня Александр Кирштейнс более не член Национального объединения", — написал Райвис Дзинтарс.

Ar šo vēlos darīt zināmu, ka no šodienas Aleksandrs Kiršteins vairs nav Nacionālās apvienības biedrs. — Raivis Dzintars (@RaivisDzintars) January 25, 2024

Подробные объяснения лидер Нацобъединения не дает.

После ухода Кирштейнса в парламентской фракции Нацобъединения останется 12 депутатов.

Напомним, что с сентября 2023 года Национальное объединение ушло в оппозицию — впервые за двенадцать лет непрерывного пребывания у власти в составе правящих коалиций в государстве.

Выходу Кирштейнса из Нацобъединения предшествовала поездка под предводительством лидера "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса ряда оппозиционных депутатов в Китай. Это поездка была организована как частный визит, оплаченный к тому же китайской стороной. В Китай поехали депутаты от оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности", а также два депутата от оппозиционного Национального объединения — Александр Кирштейнс и Эдмундс Тейрумниекс.

"Я не думаю, что это была необходимая поездка. Я думаю, что это было его индивидуальное решение, оно не было согласовано в партии", — так ранее прокомментировал поездку Кирштейнс депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обещало провести оценку информации о поездке парламентариев в Китай в соответствии со своей компетенцией.

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