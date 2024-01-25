"Поверьте, ездить и работать в режиме, когда спишь в среднем 5-6 часов в сутки, переезжая с места на место, — это не отдых", — заявил председатель фракции "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс в программе Spried ar Delfi, комментируя неоднозначно оцениваемый визит парламентариев в Китай.