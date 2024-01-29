Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс не видит возможности продолжать сотрудничество с вышедшим из партии Александром Кирштейнсом в рамках парламентской фракции.

"Я не вижу возможности, чтобы исключенный или вышедший из партии человек мог работать во фракции Нацобъединения", — сказал Дзинтарс агентству LETA, добавив, что, скорее всего, будет другой формат сотрудничества, если о нем удастся договориться.

Политик отметил, что подобный опыт у Нацобъединения был и в других созывах парламента, например, когда Ингуна Рибена покинула партию и фракцию, объединение продолжало "корректно сотрудничать", оказывая техническую поддержку и обмениваясь информацией.

Кирштейнс сейчас находится в Брюсселе, и по возвращении планируется говорить об этом, сказал лидер партии.

Дзинтарс отметил, что у Нацобъединения и Кирштейнса есть разногласия по форме действий и выбору партнеров, но нет сомнений в том, что Кирштейнс — единомышленник Нацобъединения в плане национальной политики.

"У нас нет желания вставать на какой-либо враждебный путь. Мы считаем, что национально мыслящие люди должны работать вместе, независимо от того, состоят они в одной партии или нет", — сказал Дзинтарс.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе Дзинтарс заявил, что Кирштейнс больше не является членом Нацобъединения. Политик написал заявление об уходе, отрицая, что это решение связано с его недавней поездкой в Китай.

По словам Дзинтарса, у партии давно были сложности в сотрудничестве с Кирштейнсом, и на решение прекратить дальнейшее сотрудничество повлияла и недавняя поездка депутата в Китай.

По словам Дзинтарса, Нацобъединение не против Китая или поддержания с ним дипломатических отношений, но внешняя политика должна быть "единой и последовательной".

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