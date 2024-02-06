Кабинет министров во вторник, 6 февраля, принял решение с 11 февраля этого года не возобновлять работу пограничного пункта "Силене", сообщили порталу Delfi в Министерстве внутренних дел (МВД).

Решение принято, чтобы предотвратить незаконное пересечение латвийско-беларусской границы, а также чтобы исключить возможную угрозу внутренней безопасности Латвии.

В 2023 году число попыток незаконного пересечения границы резко выросло. В связи с этим Кабинет министров установил усиленный режим работы пограничников с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и в Даугавпилсе. В контексте этого распоряжения было решено временно приостановить работу пограничного пункта "Силене".

"Начатая Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины расценивается как дополнительное обстоятельство риска, и для Беларуси возможна мотивация продолжать попытки дестабилизировать ситуацию на государственной границе с Латвией", — пояснили в МВД. При принятии решения о закрытии пограничного пункта был учтен и опыт Финляндии. Там финско-российскую границу закрыли в связи с резким увеличением числа мигрантов.

Пока на латвийско-беларусской границе не будет действовать усиленный режим работы пограничников. В МВД сообщили, что за последний месяц количество попыток незаконного пересечения границы минимально. Однако в ведомстве добавили, что в случае необходимости усиленный режим может быть восстановлен незамедлительно.

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