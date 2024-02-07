По данным агентства Civilās aviācijas aģentūra (CAA), в январе текущего года ответственные службы не допустили на запланированные рейсы из аэропорта "Рига" уже 39 пассажиров. Причиной отказа в полете являлось либо агрессивное поведение пассажира, либо сильное алкогольное опьянение.

Что касается данных за прошлый год, то о этим же причинам в полетах было отказано 455 пассажирам. Для сравнения: в 2019 году — только 373 пассажирам.

CAA напоминает, что агрессивное поведение, чаще всего сочетающееся с нахождением в состоянии алкогольного опьянения, является поводом для отказа в полете или задержания пассажира. В таких случаях пассажиры также не имеют права на компенсацию за отмену или задержку рейса.

Кроме того, агрессивного или пьяного пассажира могут оштрафовать в административном порядке. В этом году такая мера была применена уже к семи нарушителям, в прошлом году оштрафовали 78 человек, в 2020 году — 60, а в 2021 году — 76 человек.

Все чаще также фиксируются случаи агрессии со стороны пассажиров уже во время полетов. Только за январь этого года в самолетах авиакомпании airBaltic констатировали 50 пьяных или неадекватных пассажиров, а всего за прошлый год — 611 пассажиров. Для сравнения: в 2019 году — всего 191.

Авиакомпании также имеют право налагать временное или пожизненное ограничение на использование услуг авиакомпании для пассажиров, которые своими действиями создали угрозу безопасности полетов. В прошлом году авиакомпания airBaltic назначила такое ограничение семи пассажирам, а в 2022 году — на 15 пассажирам.

Не стоит также забывать, что по прибытии в пункт назначения агрессивные или пьяные пассажиры могут быть переданы для дальнейших процессуальных действий правоохранительным органам.

Также в САА напоминают, что на практике встречаются случаи, когда агрессивный пассажир по законам страны назначения может даже получить тюремный срок.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram