До лета поезда из Риги в Тарту ходить не будут, утверждает эстонский пассажирский перевозчик Elron. Такой маршрут можно создать не ранее осени, сообщает со ссылкой на Tartu Postimees агентство LETA.

В скором времени пустить поезда по маршруту Рига-Тарту не получится, несмотря на то, что эстонское Министерство климата выделило на эти цели 300 000 евро.

Член правления Elron Мерт Эренпрейс отметил, что обычные графики курсирования поездов готовятся на длительное время вперед. Для того, чтобы начать движение между Тарту и Ригой, поезда, которые использует Elron, нужно сертифицировать для работы в Латвии. Это делается при посредничестве Европейского железнодорожного агентства. Помимо этого, в Латвии поезд должен быть запущен в опытную эксплуатацию.

Ещё один вопрос касается модели работы маршрута. Может ли, например, эстонский машинист управлять поездом без латвийского машиниста рядом? В создании маршрута Elron должен сотрудничать с латвийской компанией-оператором пассажирских поездов Pasažieru vilciens.

Также необходимо обеспечить правильную инфраструктуру. Например, возможности посадки и высадки пассажирова, высоту перронов и доступ для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого необходима техническая поддержка на случай аварии или ремонта.

Один из важнейших вопросов — о том, какое время для ежедневного курсирования поездов может предложить Латвия.

Сейчас Elron планирует запустить поезда между Ригой и Тарту осенью. Ожидается, что будет курсировать один поезд в день.

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