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В ночь на четверг и утром местами в Видземе и Латгале воздух остынет до -15…-18 градусов, прогнозируют синоптики.

На большей части Курземе и Земгале температура воздуха понизится до -5…-10 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, во многих районах страны выпадет снег, местами — в основном, в Курземе — сильный. Дороги будут скользкими.

Днем во многих регионах страны ожидается снегопад, местами — кратковременный сильный, больше всего осадков выпадет в Курземе. Самая солнечная погода ожидается в северо-восточных районах страны.

При слабом ветре переменного направления максимальная температура воздуха в четверг составит от +1 градуса на южном побережье Курземе до -8 градусов на Алуксненской возвышенности.

В Риге 8 февраля временами ожидается снегопад. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, а днем поднимется до -2…-3 градусов.

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