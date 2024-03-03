В Латвии в прошлом году на реабилитацию и выздоровление лиц, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, самоуправления потратили 359 287 евро, следует из информации в проекте постановления правительства, представленном на утверждение на Портале правовых актов.

Правительство поручит Минфину выделить указанную сумму из госбюджетной программы "Фонды на непредвиденные случаи" Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) для передачи органам местного самоуправления.

Средства предусмотрены для покрытия расходов самоуправлений в 2023 году на оказание круглосуточных услуг вытрезвления лицам, находящимся в беспомощном состоянии вследствие алкогольного опьянения.

За каждого помещенного в вытрезвитель человека выделяется до 15 евро.

Больше всего средств планируется выделить Риге - 124 087 евро. В прошлом году в Риге вытрезвление пьяных водителей потребовалось более чем в 8000 случаев.

Алуксненскому краю выделят 1530 евро, Аугшдаугавскому краю - 14 520 евро, Адажскому краю - 1455 евро, Балвскому краю - 5280 евро, Баускому краю - 3795 евро, Цесисскому краю - 8550 евро, Даугавпилсскому краю - 51 555 евро, Южно-Курземскому краю - 405 евро, Добельскому краю - 2430 евро.

Гулбенский край получит 2550 евро, Елгавский край - 675 евро, Елгава - 38 145 евро, Юрмала - 4620 евро, Краславский край - 2970 евро, Кекавский край - 2310 евро, Лиепая - 25 815 евро, Лимбажский крвй - 1935 евро, Ливанский край - 600 евро, Лудзенский край - 2955 евро.

Мадонский край получит 615 евро, Марупский край - 555 евро, Огрский край - 11 370 евро, Олайнский край - 2955 евро, Прейльский край - 1995 евро, Резекненский край - 4444 евро, Резекненский край - 6971 евро, Ропажский край - 4125 евро, Саласпилсский край – 2205 евро, Саулкрасты - 885 евро, Сигулда - 3570 евро, Смилтене - 420 евро, Талси - 1845 евро, Тукумс - 3315 евро, Валка - 180 евро и Валмиера - 17 655 евро.

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