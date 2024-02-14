По информации Земгальского регионального управления полиции, 13 февраля, в 15.19 сотрудники Дорожной полиции заметили на улице Елгавас в Тукумсе автомобиль Audi, водитель которого разогнался на городских улицах до 103 км/ч вместо разрешенных 50 км/ч.

Полицейские, ехавшие навстречу нарушителю, мгновенно развернулись, последовали за нарушителем и потребовали остановиться. При проверке в организме 44-летнего водителя констатировали 2,55 промилле алкоголя.

За допущенные нарушения в отношении лихача применен штраф в размере 880 евро, кроме того, его на 12 месяцев лишили прав. Кроме того, против водителя начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле.

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