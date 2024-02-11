Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жестокое обращение с животными — это проблема, особенно выраженная в деревне. Муниципальная полиция Гулбенского и Алуксненского краев вместе с волонтерами выезжает на "собачьи" рейды по хуторам, чтобы наказывать нарушителей, сообщает передача 360TV Ziņneši.

Уже более шести лет все собаки должны быть чипированы. Чип у животного — это аналог паспорта у человека, то есть способ регистрации. Благодаря нему можно, например, идентифицировать собаку, когда она потерялась и затем нашлась. По приблизительным данным, сейчас в Латвии может быть 45 000 незарегистрированных собак.

Возможно, в Латвии только два края — Алуксне и Гулбене — где муниципальная полиция и волонтеры из обществ животных по своей инициативе начали выходить в рейды, чтобы проверять хозяев собак. Во время проверки устанавливается, зарегистрировано ли домашнее животное и правильно ли соблюдаются требования содержания.

"В деревне ситуация довольно драматична. Эти малоимущие люди не думают головой. Они берут, привозят [собаку] и думают — если я могу обойтись, то почему собака не может обойтись, шастая по мусорникам", — сказала руководитель Гулбенского общества защиты животных Ира Жейгуре.

В ходе рейдов выявили многочисленные нарушения. Зачастую, животных плохо кормили и не лечили в случае болезни.

Жители Гулбене надеются, что муниципальная полиция начнет ходить в подобные рейды и в других регионах, чтобы привлечь к ответственности хотя бы часть жестоких хозяев.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit