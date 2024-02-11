Жестокое обращение с животными — это проблема, особенно выраженная в деревне. Муниципальная полиция Гулбенского и Алуксненского краев вместе с волонтерами выезжает на "собачьи" рейды по хуторам, чтобы наказывать нарушителей, сообщает передача 360TV Ziņneši.

Уже более шести лет все собаки должны быть чипированы. Чип у животного — это аналог паспорта у человека, то есть способ регистрации. Благодаря нему можно, например, идентифицировать собаку, когда она потерялась и затем нашлась. По приблизительным данным, сейчас в Латвии может быть 45 000 незарегистрированных собак.

Возможно, в Латвии только два края — Алуксне и Гулбене — где муниципальная полиция и волонтеры из обществ животных по своей инициативе начали выходить в рейды, чтобы проверять хозяев собак. Во время проверки устанавливается, зарегистрировано ли домашнее животное и правильно ли соблюдаются требования содержания.

"В деревне ситуация довольно драматична. Эти малоимущие люди не думают головой. Они берут, привозят [собаку] и думают — если я могу обойтись, то почему собака не может обойтись, шастая по мусорникам", — сказала руководитель Гулбенского общества защиты животных Ира Жейгуре.

В ходе рейдов выявили многочисленные нарушения. Зачастую, животных плохо кормили и не лечили в случае болезни.

Жители Гулбене надеются, что муниципальная полиция начнет ходить в подобные рейды и в других регионах, чтобы привлечь к ответственности хотя бы часть жестоких хозяев.

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